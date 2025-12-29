Trump diz que exercícios militares da China ao redor de Taiwan não lhe preocupam

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que não lhe preocupam os exercícios militares da China no entorno de Taiwan, e pareceu minimizar a importância da possibilidade de seu homólogo chinês Xi Jinping ordenar uma invasão da ilha autônoma reivindicada por Pequim.

"Não acho que ele vai fazer isso", disse Trump a jornalistas. Quando perguntado se as manobras de Pequim lhe causavam preocupação, respondeu: "Não, isso não me preocupa."

dk-sct/aha/cr/dga/rpr