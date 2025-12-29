Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que exercícios militares da China ao redor de Taiwan não lhe preocupam

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/12/2025 19:06

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que não lhe preocupam os exercícios militares da China no entorno de Taiwan, e pareceu minimizar a importância da possibilidade de seu homólogo chinês Xi Jinping ordenar uma invasão da ilha autônoma reivindicada por Pequim.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Não acho que ele vai fazer isso", disse Trump a jornalistas. Quando perguntado se as manobras de Pequim lhe causavam preocupação, respondeu: "Não, isso não me preocupa."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk-sct/aha/cr/dga/rpr

Tópicos relacionados:

china conflito eua taiwan

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay