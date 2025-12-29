Assine
Internacional

Trump diz que vai 'erradicar' qualquer acumulação de armas do Irã

29/12/2025 18:54

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta segunda-feira (29) erradicar qualquer acumulação de armas iranianas, meses depois dos ataques aéreos americanos e israelenses contra a República Islâmica. 

"Espero que não estejam tentando voltar a acumular [armas], porque se estiverem, não teremos outra opção além de erradicar muito rapidamente essa acumulação", disse Trump em coletiva de imprensa conjunta na Flórida com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

conflito diplomacia eua israel palestinos

