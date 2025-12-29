Trump diz que vai 'erradicar' qualquer acumulação de armas do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta segunda-feira (29) erradicar qualquer acumulação de armas iranianas, meses depois dos ataques aéreos americanos e israelenses contra a República Islâmica.

"Espero que não estejam tentando voltar a acumular [armas], porque se estiverem, não teremos outra opção além de erradicar muito rapidamente essa acumulação", disse Trump em coletiva de imprensa conjunta na Flórida com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk-sct/aha/ad/mel/rpr