Trump diz que Israel 'cumpriu' plano para Gaza

29/12/2025 18:42

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que Israel havia "cumprido" o plano de trégua em Gaza, ao receber na Flórida o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para conversar sobre a próxima fase do processo. 

"Não me preocupa nada o que Israel esteja fazendo", declarou Trump a jornalistas. "Me preocupa o que outras pessoas estejam fazendo, ou talvez não estejam fazendo. Mas não estou preocupado. Cumpriram o plano", assegurou.

conflito diplomacia eua israel palestinos

