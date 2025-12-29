Trump diz que Israel 'cumpriu' plano para Gaza
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que Israel havia "cumprido" o plano de trégua em Gaza, ao receber na Flórida o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para conversar sobre a próxima fase do processo.
"Não me preocupa nada o que Israel esteja fazendo", declarou Trump a jornalistas. "Me preocupa o que outras pessoas estejam fazendo, ou talvez não estejam fazendo. Mas não estou preocupado. Cumpriram o plano", assegurou.
