Trump diz que Hamas 'vai pagar caro' se não for desarmado logo

AFP
AFP
29/12/2025 18:30

O presidente americano Donald Trump advertiu nesta segunda-feira (29) que o Hamas "vai pagar caro" se não se desarmar logo, como contempla a segunda fase de seu acordo de paz para a Faixa de Gaza.

"Se não se desarmarem, conforme acordaram, vão pagar caro", declarou Trump em uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. 

"Eles têm que se desarmar em um período de tempo bastante curto", acrescentou Trump.

