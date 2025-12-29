Trump diz que Hamas 'vai pagar caro' se não for desarmado logo

O presidente americano Donald Trump advertiu nesta segunda-feira (29) que o Hamas "vai pagar caro" se não se desarmar logo, como contempla a segunda fase de seu acordo de paz para a Faixa de Gaza.

"Se não se desarmarem, conforme acordaram, vão pagar caro", declarou Trump em uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

"Eles têm que se desarmar em um período de tempo bastante curto", acrescentou Trump.

