Punição imposta ao Sevilla por incidentes durante dérbi contra o Betis é reduzida após recurso

29/12/2025 17:08

O Comitê de Apelações da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) acolheu parcialmente o recurso do Sevilla e reduziu a sanção imposta ao clube pelos incidentes ocorridos no final de novembro durante o clássico contra o Betis, anunciou o Sevilla em um comunicado nesta segunda-feira (29).

A sanção inicial previa a proibição de disputar três jogos em casa com portões fechados, com o fechamento parcial de uma das arquibancadas do estádio Sánchez Pizjuán, além de uma multa de 45 mil euros (cerca de R$ 295 mil na cotação atual). 

Considerando que os incidentes devem ser classificados como "graves" e não "muito graves", o Comitê de Apelações reduziu a punição para o fechamento de três setores (N20, N11 e N12) da arquibancada inferior do setor Norte do estádio do Sevilla em apenas um jogo e diminuiu a multa para 6 mil euros (R$ 39 mil). 

"O Sevilla, de qualquer forma, recorrerá desta sanção ao Tribunal Arbitral do Esporte e esgotará todas as vias legais possíveis", afirmou o clube andaluz, que atualmente ocupa a décima posição no Campeonato Espanhol.

O dérbi de Sevilha foi vencido pelo Betis por 2 a 0. A partida foi interrompida por cerca de quinze minutos devido ao arremesso no campo de objetos, principalmente garrafas plásticas, por torcedores do Sevilla, que estavam muito irritados com o desempenho de sua equipe e com a expulsão do atacante Isaac Romero durante o jogo. 

O Sevilla também anunciou que recorrerá à Comissão de Apelação contra a suspensão de seis jogos imposta pela Comissão Disciplinar ao seu jogador Marcão, após o cartão vermelho recebido pelo brasileiro na derrota em 21 de dezembro diante do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu.

