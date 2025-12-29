Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ronald Araújo volta a treinar com o Barça

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/12/2025 17:08

compartilhe

SIGA

O zagueiro uruguaio Ronald Araújo voltou aos treinos do Barcelona nesta segunda-feira (29), após várias semanas afastado por esgotamento mental, segundo a imprensa espanhola, o que representa um reforço importante para o líder do Campeonato Espanhol, que enfrenta o Espanyol no dérbi de sábado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O jogador da seleção uruguaia participou do treino no centro de treinamento de Sant Joan Despí, perto de Barcelona, juntamente com seus companheiros de equipe, conforme observado por um jornalista da AFP. 

O técnico Hansi Flick havia explicado que Araújo estava indisponível devido a "uma situação de ordem pessoal", poucos dias depois de o jogador ter sido criticado por um cartão vermelho que contribuiu para a derrota por 3 a 0 do seu time contra o Chelsea na Liga dos Campeões, no final de novembro. 

Seu retorno coincide com uma grave lesão no joelho sofrida pelo zagueiro dinamarquês Andreas Christensen, que ficará afastado dos gramados por vários meses. 

O Barcelona vai visitar o Espanyol em um dos clássicos mais aguardados dos últimos anos, já que o time 'blaugrana' lidera o campeonato e os 'periquitos' ocupam a quinta posição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pho-imm/nr/dr/pb/aam/cb

Tópicos relacionados:

esp fbl uru

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay