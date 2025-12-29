Assine
Trump critica suposto ataque da Ucrânia a residência de Putin

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/12/2025 16:20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta segunda-feira (29) um suposto ataque com drones da Ucrânia contra uma residência do líder russo Vladimir Putin, negado por Kiev, por considerá-lo inadequado em meio a conversas para pôr fim à guerra.

"Sabe quem me disse? O presidente Putin, bem cedo pela manhã. Disse que tinha sido atacado. Não está certo", declarou Trump a jornalistas em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, acrescentando que estava "muito irritado com isso".

"É um período delicado. Este não é o momento certo. Uma coisa é ser ofensivo porque eles são ofensivos. Outra coisa é atacar a casa dele. Não é o momento certo para fazer nada disso", apontou o republicano.

Tópicos relacionados:

conflito eua paz politica russia ucrania

