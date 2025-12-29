Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump insinua que EUA realizou ataque terrestre contra cartéis na Venezuela

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/12/2025 14:58

compartilhe

SIGA

Um comentário casual do presidente Donald Trump na semana passada levantou questões sobre se as forças americanas poderiam ter realizado seu primeiro ataque terrestre contra cartéis de drogas na Venezuela.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trump afirmou que os Estados Unidos destruíram uma "grande instalação" associada ao tráfico de drogas, enquanto citava sua campanha de pressão contra o mandatário venezuelano Nicolás Maduro em uma entrevista transmitida na sexta-feira.

"Eles têm uma grande fábrica ou uma grande instalação de onde enviam, de onde saem os barcos", afirmou Trump na emissora WABC de Nova York durante uma entrevista com John Catsimatidis, um empresário bilionário simpatizante do presidente americano.

"Há noites atrás, nós a fizemos explodir. Então, nós os atingimos com muita força", acrescentou ao apresentador de rádio.

O mandatário republicano não disse onde a instalação estava localizada nem deu outros detalhes. 

Desde setembro, as forças americanas realizaram inúmeros ataques contra supostas embarcações de traficantes de drogas, tanto no mar do Caribe quanto no oceano Pacífico oriental, que deixaram mais de 100 mortos. 

A AFP consultou o Pentágono sobre as declarações de Trump, mas as perguntas foram encaminhadas à Casa Branca, que ainda não respondeu aos pedidos de comentários. 

Não houve nenhuma declaração oficial por parte do governo venezuelano.

Trump afirma há semanas que os Estados Unidos "em breve" iniciarão ataques terrestres contra os cartéis de drogas na América Latina, mas até o momento não há confirmação.

O governo americano intensificou a pressão sobre Maduro nos últimos meses, acusando-o de comandar um cartel de drogas. Os Estados Unidos instauraram um bloqueio naval na costa da Venezuela e já apreenderam dois navios petroleiros supostamente sujeitos a sanções. 

Maduro acusou Washington de tentar derrubá-lo para se apoderar das riquezas da Venezuela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/dw/ad/nn/yr/aa

Tópicos relacionados:

conflito eua narcotrafico venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay