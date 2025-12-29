Funeral de Brigitte Bardot acontecerá em 7 de janeiro em Saint-Tropez
O funeral de Brigitte Bardot será realizado em uma igreja em Saint-Tropez no dia 7 de janeiro, seguido por um enterro "privado" na cidade da Riviera Francesa, informou a fundação da atriz nesta segunda-feira (29).
A Prefeitura havia informado anteriormente que a estrela do cinema, que se tornou ativista dos direitos dos animais e faleceu aos 91 anos no domingo, seria sepultada no cemitério à beira-mar da cidade. A Fundação Brigitte Bardot não confirmou essa informação até o momento.
