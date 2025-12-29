Assine
Internacional

Funeral de Brigitte Bardot acontecerá em 7 de janeiro em Saint-Tropez

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
29/12/2025 13:46

O funeral de Brigitte Bardot será realizado em uma igreja em Saint-Tropez no dia 7 de janeiro, seguido por um enterro "privado" na cidade da Riviera Francesa, informou a fundação da atriz nesta segunda-feira (29).

A Prefeitura havia informado anteriormente que a estrela do cinema, que se tornou ativista dos direitos dos animais e faleceu aos 91 anos no domingo, seria sepultada no cemitério à beira-mar da cidade. A Fundação Brigitte Bardot não confirmou essa informação até o momento.

jfg-san/ah/rmb/aa

