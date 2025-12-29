Assine
Braço armado do Hamas reafirma que 'não renunciará' a suas armas

29/12/2025 13:34

O porta-voz do braço armado do movimento islamista palestino Hamas reafirmou, nesta segunda-feira (29), que o grupo islamista "não renunciará" a suas armas, antes de uma reunião entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu nos Estados Unidos para tratar do futuro de Gaza. 

"Nosso povo está se defendendo e não vai renunciar a suas armas enquanto a ocupação (Israel) continuar. E não vai se render, mesmo que tenha de lutar com as unhas", declarou em vídeo no Telegram o novo porta-voz das Brigadas Ezzedine Al-Qassam, que adotou o nome de seu falecido antecessor, Abu Obeida.

