Boxeador britânico Anthony Joshua fica ferido em acidente de trânsito na Nigéria

O boxeador britânico Anthony Joshua, ex-campeão mundial dos pesos pesados, ficou ferido em um acidente de trânsito na Nigéria que matou duas pessoas nesta segunda-feira (29), informou a imprensa do país africano.

Imagens divulgadas na internet mostravam Joshua, cidadão britânico de origem nigeriana, sem camisa, cercado pelo que pareciam ser fragmentos do vidro quebrado de uma janela.

As circunstâncias do acidente "estão sendo investigadas", declarou a polícia do estado de Ogun, ao norte da capital econômica da Nigéria, Lagos, que nesta época do ano recebe vários turistas e cidadãos expatriados que retornam ao país.

O boxeador "estava sentado no banco traseiro do veículo, sofreu apenas ferimentos leves e está recebendo atendimento médico", disse Oluseyi Babaseyi, porta-voz da polícia, em comunicado.

O empresário de Joshua, Eddie Hearn, declarou ao Daily Mail que ele estava de férias com a família.

"Estamos tentando entrar em contato com Anthony e, enquanto isso, não queremos especular sobre seu estado, mas felizmente parece que ele está bem, pelo que vimos nas imagens", afirmou Hearn.

A polícia informou que o acidente, no qual morreram duas pessoas que estavam no carro de Joshua, ocorreu por volta das 11h da manhã (no horário local, às 7h00 de Brasília) na rodovia que liga Lagos à cidade de Ibadan.

As Forças de Segurança Rodoviária da Nigéria informaram em comunicado que o SUV em que Joshua viajava "aparentemente estava em alta velocidade, perdeu o controle durante uma ultrapassagem e colidiu com um caminhão que estava estacionado fora da estrada".

Uma testemunha do acidente afirmou à revista Punch News que o boxeador viajava em um comboio de dois veículos e estava sentado atrás do motorista.

"O passageiro que estava ao lado do motorista e a pessoa que estava ao lado de Joshua morreram instantaneamente", declarou Adeniyi Orojo à Punch News.

A polícia deu a mesma versão, acrescentando que as duas vítimas eram "passageiros do veículo" e "perderam a vida no local do acidente".

Este mês, Anthony Joshua nocauteou o YouTuber Jake Paul em um evento patrocinado pela Netflix e realizado em Miami.

Para 2026, o boxeador britânico, campeão olímpico nos Jogos de Londes-2012, tem marcada uma luta com seu compatriota e também ex-campeão mundial Tyson Fury.

