Internacional

Putin afirma que tropas russas 'avançam com segurança' na Ucrânia

AFP
AFP
29/12/2025 13:00

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira (29) que as forças russas "avançam com segurança" ao longo de toda linha de frente na Ucrânia, sobretudo nas regiões de Donbass, Zaporizhzhia e Kherson.

As tropas "avançam com segurança, abrindo brechas nas defesas do inimigo. As unidades das Forças Armadas ucranianas estão recuando por toda parte, em toda a linha de contato", declarou Putin durante uma reunião sobre a situação na frente ucraniana transmitida pela televisão.

O presidente russo assinalou também que a tomada de territórios no Donbass (leste) e nas regiões de Zaporizhzhia e Kherson está sendo realizada "conforme o plano". 

Após uma reunião neste fim de semana em Mar-a-Lago, a residência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida, este se mostrou otimista, embora evasivo, quanto à possibilidade próxima de um acordo que coloque fim ao conflito, o mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou nesta segunda-feira que o governo russo concorda com Trump que as negociações para encerrar o conflito, intensificadas desde novembro, entraram em sua fase final.

Em Kiev, o presidente Volodimir Zelensky disse que o governo dos Estados Unidos ofereceu garantias de segurança "sólidas" à Ucrânia por um período de 15 anos, prorrogável, e informou que solicitou a Trump um prazo mais longo durante seu encontro na Flórida.

Segundo o mandatário ucraniano, estas garantias são uma condição indispensável para suspender uma lei marcial em vigor na Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

