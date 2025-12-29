Zelensky e negociadores de Kiev falaram com enviado dos EUA após conversa com Trump

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, e seus negociadores conversaram por telefone com o enviado americano Steve Witkoff, após os diálogos com seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os próximos passos das negociações para encerrar o conflito com a Rússia.

"Acabamos de falar, a caminho da Ucrânia, com o representante especial do presidente americano, Steve Witkoff. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também participou da chamada", declarou Rustem Umerov, um dos negociadores de Kiev, nas redes sociais.

Ele detalhou que "o ponto-chave é coordenar novos contatos e os próximos passos".

Trump afirmou no domingo que se está "mais perto do que nunca" de um acordo para encerrar a invasão da Rússia na Ucrânia, mas não anunciou avanços sobre a questão territorial, após novas conversas com os líderes de Moscou e Kiev.

O mandatário republicano, que havia prometido encerrar o conflito no primeiro dia de seu segundo mandato, iniciado há quase um ano, disse que em algumas semanas será possível saber se é viável pôr fim à guerra que deixou dezenas de milhares de mortos desde fevereiro de 2022.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-mda/pb/pc/yr/aa