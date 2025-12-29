Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Zelensky e negociadores de Kiev falaram com enviado dos EUA após conversa com Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/12/2025 12:36

compartilhe

SIGA

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, e seus negociadores conversaram por telefone com o enviado americano Steve Witkoff, após os diálogos com seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os próximos passos das negociações para encerrar o conflito com a Rússia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Acabamos de falar, a caminho da Ucrânia, com o representante especial do presidente americano, Steve Witkoff. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também participou da chamada", declarou Rustem Umerov, um dos negociadores de Kiev, nas redes sociais.

Ele detalhou que "o ponto-chave é coordenar novos contatos e os próximos passos". 

Trump afirmou no domingo que se está "mais perto do que nunca" de um acordo para encerrar a invasão da Rússia na Ucrânia, mas não anunciou avanços sobre a questão territorial, após novas conversas com os líderes de Moscou e Kiev. 

O mandatário republicano, que havia prometido encerrar o conflito no primeiro dia de seu segundo mandato, iniciado há quase um ano, disse que em algumas semanas será possível saber se é viável pôr fim à guerra que deixou dezenas de milhares de mortos desde fevereiro de 2022.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-mda/pb/pc/yr/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay