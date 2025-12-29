Assine
Internacional

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após avalanche de neve nos Pirineus, na Espanha

AFP
AFP
29/12/2025 12:36

Três pessoas morreram e outra ficou ferida — uma mulher encontrada com hipotermia — após uma avalanche de neve nesta segunda-feira (29) nos Pirineus Aragoneses, no nordeste da Espanha, informou a Guarda Civil. 

As buscas começaram por volta das 13h00 (horário local), depois que uma mulher relatou ter visto uma avalanche e pessoas praticando esqui nas proximidades, disse a Guarda Civil à AFP. 

Equipes de resgate foram então enviadas para a área, perto do Pico Tablato, próximo ao balneário de Panticosa, nos Pirineus espanhóis, na região de Aragão. 

A Guarda Civil informou que os corpos de três pessoas foram encontrados e que uma mulher com hipotermia recebeu atendimento médico. 

O presidente regional de Aragão, Jorge Azcón, declarou em uma mensagem na rede X que estava "chocado" com o "trágico acidente na montanha no Pico Tablato" e indicou que cancelou sua agenda para ir ao local.

mig/rs/pc/aa

