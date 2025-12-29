Assine
Internacional

Alex de Minaur se prepara fisicamente para 'incomodar' Sinner e Alcaraz

AFP
AFP
29/12/2025 11:37

O tenista australiano Alex de Minaur, número 7 do ranking da ATP, iniciou sua pré-temporada com o objetivo de melhorar sua forma física e fazer frente ao espanhol Carlos Alcaraz e ao italiano Jannik Sinner, números 1 e 2 respectivamente, que dominam o circuito masculino há dois anos.

"Fiz jogos equilibrados contra eles nesses últimos anos, com a sensação de estar me aproximando pouco a pouco", declarou De Minaur em Sydney, a poucos dias do início da United Cup, competição por equipes mistas que começa na próxima sexta-feira (2), em Perth.

"Para mim, é questão de encontrar diferentes formas de desestabilizar esses jogadores e de estar preparado para assumir mais riscos para incomodá-los", destacou o australiano.

Ao longo da carreira, De Minaur perdeu os 13 jogos que fez contra Sinner e os cinco contra Alcaraz.

Seu último confronto contra um dos dois foi na semifinal do ATP Finals, em novembro. O duelo terminou com a vitória de Sinner por 2 sets a 0 (7-5 e 6-2).

O condicionamento físico é uma das áreas em que De Minaur tem trabalhado com a ajuda de um novo preparador.

"Meu objetivo é ficar mais forte e continuar evoluindo", explicou o jogador de 26 anos. "Nada substitui o trabalho duro, que é o que estamos fazendo", concluiu.

