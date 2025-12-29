Homem que matou 9 pessoas no Suriname cometeu suicídio na prisão

O homem que matou nove pessoas, incluindo cinco crianças, na noite de sábado (27) em Paramaribo, cometeu suicídio na prisão, anunciou a polícia do Suriname em um comunicado nesta segunda-feira (29).

O homem, identificado pelas iniciais D.A., de 43 anos, "se enforcou (...) nas celas do presídio de Keizerstraat", na capital Paramaribo, informou a polícia.

Sua morte foi confirmada por volta das 8h00, horário local (mesmo horário em Brasília).

O homem, que sofria de transtornos mentais, matou quatro de seus filhos, com idades entre 5 e 15 anos, e cinco outros moradores do bairro de Richelieu, na zona leste de Paramaribo, segundo o chefe de polícia Melvin Pinas.

Durante sua prisão, o homem foi baleado nas pernas e transferido do hospital para o presídio na noite de domingo, acrescentou o comunicado.

O gabinete da presidente do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, emitiu um comunicado oficial enfatizando que "lamenta a trágica perda de vidas, incluindo a de crianças".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ra-pgf/db/nn/aa-jc