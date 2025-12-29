Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Homem que matou 9 pessoas no Suriname cometeu suicídio na prisão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/12/2025 10:48

compartilhe

SIGA

O homem que matou nove pessoas, incluindo cinco crianças, na noite de sábado (27) em Paramaribo, cometeu suicídio na prisão, anunciou a polícia do Suriname em um comunicado nesta segunda-feira (29).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O homem, identificado pelas iniciais D.A., de 43 anos, "se enforcou (...) nas celas do presídio de Keizerstraat", na capital Paramaribo, informou a polícia. 

Sua morte foi confirmada por volta das 8h00, horário local (mesmo horário em Brasília). 

O homem, que sofria de transtornos mentais, matou quatro de seus filhos, com idades entre 5 e 15 anos, e cinco outros moradores do bairro de Richelieu, na zona leste de Paramaribo, segundo o chefe de polícia Melvin Pinas. 

Durante sua prisão, o homem foi baleado nas pernas e transferido do hospital para o presídio na noite de domingo, acrescentou o comunicado. 

O gabinete da presidente do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, emitiu um comunicado oficial enfatizando que "lamenta a trágica perda de vidas, incluindo a de crianças".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ra-pgf/db/nn/aa-jc

Tópicos relacionados:

crime prisao suriname

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay