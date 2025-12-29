Assine
Internacional

Flamengo anuncia renovação de Filipe Luís até o final de 2027

Repórter
29/12/2025 10:24

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (29) que renovou o contrato do técnico Filipe Luís até dezembro de 2027.

Uma disputa salarial com a diretoria atrasou a renovação do treinador de 40 anos, que nesta temporada levou a equipe aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

No fim, Flamengo e Filipe Luís conseguiram "chegar um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube", explicou o Rubro-Negro em nota, na qual não revela detalhes sobre o novo salário do treinador.

Torcedor e ex-jogador do Flamengo, Filipe Luís assumiu o cargo inicialmente como interino em setembro de 2024.

Depois, começou como um período de transição que se tornou histórico, com a conquista da Copa do Brasil em poucos meses de trabalho e quatro títulos em 2025: Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirão e Libertadores.

