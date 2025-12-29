Tailândia acusa Camboja de violação do cessar-fogo

A Tailândia acusou nesta segunda-feira (29) o Camboja de ter sobrevoado seu território com mais de 250 drones, em uma suposta violação do cessar-fogo assinado no sábado pelos países vizinhos do sudeste asiático para acabar com três semanas de confrontos.

O conflito na fronteira entre os dois países turísticos deixou pelo menos 47 mortos e provocou o deslocamento de quase um milhão de pessoas dos dois lados da fronteira.

Menos de 48 horas após a assinatura da trégua, no entanto, Bangcoc afirmou que mais de 250 drones entraram em seu espaço aéreo "procedentes do lado cambojano".

"As ações constituem uma provocação e uma violação das medidas que pretendem reduzir as tensões", condenou o Exército tailandês em um comunicado.

O Camboja minimizou o incidente, descrito por seu ministro das Relações Exteriores como um "pequeno problema".

"Conversamos (com a Tailândia) e concordamos em examinar a questão e resolvê-la de maneira imediata", afirmou o chanceler Prak Sokhonn.

Os dois países mantêm uma longa disputa sobre o traçado da fronteira de 800 quilômetros, fixado durante o período colonial francês, e trocam acusações sobre que lado começou o conflito mais recente.

Um confronto em julho deixou 43 mortos em cinco dias, antes do anúncio de uma trégua, graças em parte à intervenção do presidente americano Donald Trump.

No final de outubro, um acordo de cessar-fogo foi assinado, mas a Tailândia suspendeu a trégua em poucas semanas, após a explosão de uma mina terrestre na fronteira que feriu vários soldados.

