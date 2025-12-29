Nice anuncia Claude Puel como novo técnico

O Nice, da França, anunciou nesta segunda-feira (29) a contratação do técnico Claude Puel, que chega para substituir o demitido Franck Haise "até o final da temporada".

Com passagem pelo clube entre 2012 e 2016, Puel "inicia a partir de hoje sua missão prioritária para recuperar o rendimento da equipe", em crise há várias semanas.

No domingo, o Nice demitiu Haise "em comum acordo com o presidente e levando em conta a situação esportiva".

"Treinador experiente e grande conhecedor do clube", Puel terá que estabilizar uma situação complicada, dentro e fora de campo.

O time atravessou uma histórica série negativa de nove derrotas consecutivas, interrompida no dia 21 de dezembro com a vitória por 2 a 1 sobre o Saint-Etienne (2ª divisão), pela Copa da França.

No final de novembro, cerca de 200 membros de torcidas organizadas foram ao centro de treinamento do Nice para cobrar melhores resultados, mas o protesto terminou em ataques violentos contra jogadores, comissão técnica e dirigentes do clube, situação que acabou nos tribunais.

