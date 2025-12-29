Teatro de Mariupol reabre suas portas na Ucrânia ocupada

O principal teatro de Mariupol, devastado pelos bombardeios em 2022 e que ficou em ruínas, reabriu suas portas no domingo (28) no leste da Ucrânia controlado pela Rússia, anunciaram as autoridades locais estabelecidas por Moscou.

"O teatro dramático russo de Mariupol reabriu suas portas ao público", comemorou no Telegram Denis Pushilin, líder pró-russo da região de Donetsk, da qual Mariupol faz parte.

A Rússia, que há quase quatro anos lidera uma ofensiva na Ucrânia, controla desde maio de 2022 esta cidade costeira às margens do mar de Azov.

Uma conquista obtida após um cerco que deixou 22.000 civis mortos, segundo a prefeitura ucraniana no exílio de Mariupol, e que destruiu ou danificou 90% dos edifícios residenciais, segundo a ONU.

De acordo com a ONG Anistia Internacional, o bombardeio do teatro em março de 2022, pelo qual Rússia e Ucrânia trocam acusações, deixou "pelo menos uma dúzia" de mortos.

"A execução do projeto de reconstrução do edifício levou três anos" e o teatro recuperou sua "imagem histórica", com uma fachada adornada com esculturas, e oferece "um equipamento moderno do mais alto nível", segundo Pushilin.

"Renasceu apesar de tudo", comemorou na noite de domingo a televisão pública russa Pervy Kanal, ao exibir imagens da escadaria e das colunas de mármore do prédio, bem como de um gigantesco lustre de cristal, com 2,5 toneladas, da grande sala de espetáculos com capacidade para 500 espectadores.

Artistas de Mariupol e de São Petersburgo, cidade que ajudou na reconstrução do teatro, apresentaram-se no palco durante a cerimônia de reabertura, segundo a mesma fonte.

Em setembro de 2022, a Rússia reivindicou a anexação das regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, embora não controle a totalidade destes territórios.

