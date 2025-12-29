Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Zelensky afirma que garantias de segurança da Ucrânia devem incluir tropas estrangeiras

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/12/2025 08:24

compartilhe

SIGA

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta segunda-feira (29) que a presença de tropas estrangeiras é necessária para garantir a segurança do país em qualquer acordo que ponha fim à guerra com a Rússia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Questionado em uma coletiva de imprensa online se a opção era necessária para ele, Zelensky respondeu: "Para ser honesto, sim". 

"Acredito que a presença de tropas internacionais seja uma garantia real de segurança, um reforço das garantias de segurança que nossos parceiros já nos oferecem", argumentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-rco/dbh/hgs/aa/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay