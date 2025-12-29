Zelensky afirma que garantias de segurança da Ucrânia devem incluir tropas estrangeiras

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta segunda-feira (29) que a presença de tropas estrangeiras é necessária para garantir a segurança do país em qualquer acordo que ponha fim à guerra com a Rússia.

Questionado em uma coletiva de imprensa online se a opção era necessária para ele, Zelensky respondeu: "Para ser honesto, sim".

"Acredito que a presença de tropas internacionais seja uma garantia real de segurança, um reforço das garantias de segurança que nossos parceiros já nos oferecem", argumentou.

