Zelensky afirma que garantias de segurança da Ucrânia devem incluir tropas estrangeiras
compartilheSIGA
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta segunda-feira (29) que a presença de tropas estrangeiras é necessária para garantir a segurança do país em qualquer acordo que ponha fim à guerra com a Rússia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Questionado em uma coletiva de imprensa online se a opção era necessária para ele, Zelensky respondeu: "Para ser honesto, sim".
"Acredito que a presença de tropas internacionais seja uma garantia real de segurança, um reforço das garantias de segurança que nossos parceiros já nos oferecem", argumentou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-rco/dbh/hgs/aa/fp