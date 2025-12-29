Kremlin concorda com Trump que negociações sobre a Ucrânia estão na fase final
O Kremlin afirmou nesta segunda-feira (29) que concorda com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que as negociações para acabar com o conflito na Ucrânia estão na fase final.
Após uma reunião no domingo na Flórida com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, Trump afirmou que um acordo para encerrar o conflito está "mais perto do que nunca".
Questionado por jornalistas se concorda com a declaração, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, respondeu: "Claro".
