Kremlin concorda com Trump que negociações sobre a Ucrânia estão na fase final

AFP
AFP
Repórter
29/12/2025 07:48

O Kremlin afirmou nesta segunda-feira (29) que concorda com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que as negociações para acabar com o conflito na Ucrânia estão na fase final. 

Após uma reunião no domingo na Flórida com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, Trump afirmou que um acordo para encerrar o conflito está "mais perto do que nunca".

Questionado por jornalistas se concorda com a declaração, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, respondeu: "Claro".

