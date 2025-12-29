Ucrânia suspenderá lei marcial quando a guerra terminar e após receber garantias de segurança

A Ucrânia suspenderá a lei marcial quando a guerra com a Rússia terminar e após obter garantias de segurança de seus aliados ocidentais, afirmou nesta segunda-feira (29) o presidente Volodimir Zelensky.

"Em primeiro lugar, todos queremos que a guerra termine e só então a lei marcial será suspensa. Este é o único caminho. No entanto, o fim da lei marcial acontecerá quando a Ucrânia obtiver garantias de segurança", declarou Zelensky à imprensa.

"Sem garantias de segurança, não se pode considerar que esta guerra tenha realmente terminado. Não podemos aceitar que tenha terminado porque, com um vizinho assim, continua existindo o risco de outra agressão", acrescentou.

