Partido pró-militar de Mianmar lidera primeira fase das eleições

29/12/2025 06:26

O principal partido pró-militar de Mianmar caminha para estabelecer "maioria" na primeira fase das eleições organizadas pela junta militar que governa o país, informou à AFP nesta segunda-feira (29) uma fonte da legenda.

Organizações pró-democracia alertaram que a eleição consolidaria a junta militar que assumiu o poder com o golpe de Estado de 2021, apesar da promessa de devolver o poder ao povo com o pleito iniciado no domingo.

O popular, porém dissolvido, partido da líder democrática Aung San Suu Kyi não aparece nas cédulas e ela está detida desde o golpe militar, que desencadeou uma guerra civil.

Ativistas, diplomatas ocidentais e o chefe de direitos humanos da ONU condenaram as eleições, citando a repressão a dissidentes e uma lista de candidatos repleta de aliados dos militares. 

O Partido União, Solidariedade e Desenvolvimento (PUSD) "está conquistando a maioria em todo o país, segundo diversos relatórios", declarou uma fonte da legenda, que pediu anonimato por não estar autorizada a falar com jornalistas.

A Comissão Eleitoral de Mianmar não divulgou resultados oficiais do pleito, que terá duas fases adicionais, em 11 e 25 de janeiro.

"Minha opinião sobre as eleições é clara: não confio nelas de forma alguma", afirmou nesta segunda-feira Min Khant, morador de Yangon. "Vivemos em uma ditadura", disse o jovem de 28 anos. 

O golpe de 2021 reverteu os resultados das eleições do ano anterior, vencidas por ampla maioria pela Liga Nacional pela Democracia de Suu Kyi.

O chefe da junta militar, Min Aung Hlaing, afirmou no domingo que "estas são eleições livres e justas".

"Foram organizadas pelos militares, não podemos permitir que nossa reputação seja manchada", acrescentou.

