EUA ofereceu garantias de segurança 'sólidas' por 15 anos mas Kiev deseja mais, afirma Zelensky

29/12/2025 06:26

O governo dos Estados Unidos ofereceu garantias de segurança "sólidas" à Ucrânia por um período de 15 anos, prorrogável, informou nesta segunda-feira (29) o presidente Volodimir Zelensky, que acrescentou ter solicitado a Donald Trump um prazo mais longo.

Os dois mandatários se reuniram no domingo, na Flórida, para avançar em um possível acordo para acabar com a guerra, que começou em fevereiro de 2022 com a invasão das tropas russas ao território ucraniano.

"Eu realmente queria que as garantias fossem mais longas. Eu disse a ele que realmente queremos considerar a possibilidade de 30, 40, 50 anos", afirmou Zelensky em uma entrevista coletiva virtual. Trump respondeu que pensaria na possibilidade, acrescentou.

