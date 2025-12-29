Assine
Incêndio em casa de repouso deixa 16 mortos na Indonésia

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
29/12/2025 06:14

Um incêndio na noite de domingo em uma casa de repouso na ilha de Sulawesi, Indonésia, deixou 16 mortos e três feridos, informou uma autoridade local nesta segunda-feira (29).

"Dezesseis pessoas morreram e três sofreram queimaduras", disse à AFP o diretor da agência local de bombeiros e resgate, Jimmy Rotinsulu.

Os bombeiros receberam um alerta sobre o incêndio na casa de repouso de Manado, capital provincial de Sulawesi do Norte, informou Rotinsulu. As chamas foram controladas após uma hora.

Os corpos de várias vítimas foram encontrados dentro de seus quartos. As autoridades conseguiram retirar 12 pessoas ilesas, que foram transferidas para um hospital próximo.

Tópicos relacionados:

acidente incendio indonesia

