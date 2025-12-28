Coreia do Norte testa míssil de cruzeiro de longo alcance

O líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionou neste domingo (28) o lançamento de teste, no mar, de um míssil de cruzeiro de longo alcance, anunciaram os meios de comunicação estatais.

Kim insistiu na necessidade de um desenvolvimento “ilimitado e sustentado” das forças nucleares do seu país, apontou na segunda-feira (ainda domingo no Brasil) a agência de notícias KCNA.

