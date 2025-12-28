Assine
Costa do Marfim e Camarões empatam (1-1) na Copa Africana de Nações

28/12/2025 19:14

Costa do Marfim e Camarões empataram em 1 a 1 em um jogo épico neste domingo (28), em Marrakech, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Africana de Nações (CAN).

Dominando nos primeiros minutos, antes de o duelo ficar equilibrado, os marfinenses abriram o placar em um início frenético de segundo tempo, graças a uma bela finalização de Amad Diallo (51’), jogador do Manchester United.

Camarões empatou imediatamente, com um chute desviado de Junior Tchamadeu que encobriu o goleiro Yahia Fofana (56’).

Embora a rede não tenha balançado mais até o apito final, apesar de três bolas na trave, o ritmo da partida, a mais intensa desta CAN, nunca diminuiu. Os camaroneses compensaram sua inferioridade técnica com imposição física e aplicação tática.

Com quatro pontos cada, os dois rivais históricos do futebol africano estão em uma posição muito favorável para se classificarem na última rodada da fase de grupos.

A Costa do Marfim enfrentará o Gabão, que perdeu seus dois primeiros jogos, enquanto Camarões jogará contra Moçambique, que mais cedo neste domingo conseguiu sua primeira vitória na história da CAN, ao bater a seleção gabonesa por 3 a 2, e ainda pode terminar em primeiro lugar no grupo.

lh/cyj/cb

Tópicos relacionados:

2025 afr civ cmr fbl

