Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Argélia vence Burkina Faso (1-0) e se garante nas oitavas da Copa Africana

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/12/2025 17:04

compartilhe

SIGA

A Argélia, comandada pelo atacante Riyad Mahrez, garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN) de forma antecipada ao bater Burkina Faso por 1 a 0 neste domingo (28), pela segunda rodada do Grupo E.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Mahrez marcou de pênalti aos 23 minutos para dar a vitória à seleção argelina. O ex-jogador do Manchester City, atualmente no Al-Ahli da Arábia Saudita, é o artilheiro da competição com três gols marcados.

Com esta vitória, a Argélia soma seis pontos e volta às oitavas da CAN pela primeira vez desde 2019, após as eliminações precoces na fase de grupos em 2021 e 2023.

No mesmo Grupo E, o Sudão, que horas antes venceu Guiné Equatorial por 1 a 0, está agora empatado com três pontos com Burkina Faso.

Na terceira e última rodada desta primeira fase, a Argélia precisará de pelo menos um empate contra a já eliminada Guiné Equatorial para se garantir como primeira colocada do grupo, independentemente do resultado do jogo entre Sudão e Burkina Faso, que farão confronto direto pela segunda vaga da chave.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ali/cyj/cb

Tópicos relacionados:

2025 afr alg bur fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay