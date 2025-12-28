Kyrgios vence 'Batalha dos Sexos' contra Sabalenka em Dubai

O australiano Nick Kyrgios venceu o jogo exibição anunciado como uma nova edição da "Batalha dos Sexos", contra a número 1 do tênis feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka, neste domingo (28), em Dubai.

Kyrgios (30 anos), vice-campeão de Wimbledon em 2022, mas atualmente número 671 no ranking da ATP, bateu Sabalenka (27 anos) por 2 sets a 0, com um duplo 6-3.

Durante o jogo, o australiano passou a sensação de não estar batendo na bola tão forte como de costume, em evento que foi mais um show do que uma verdadeira competição esportiva e que contava com regras modificadas para deixar o confronto mais equilibrado.

A quadra tinha dimensões reduzidas e Kyrgios jogava em um lado 9% maior que o de Sabalenka. Ambos também só tinham direito a um serviço, ao invés dos dois habituais.

O jogo inevitavelmente lembrou outras míticas "Batalhas dos Sexos" no tênis, aquelas de 1973 que colocaram o ex-campeão americano Bobby Riggs, então com 55 anos, contra as duas melhores tenistas da época, a australiana Margaret Court e a americana Billie Jean King.

Para ambas, aqueles jogos serviram como uma espécie de reivindicação num momento em que o circuito profissional feminino estava sendo organizado.

Riggs venceu Court sem dificuldades, mas foi derrotado por Billie Jean King, um resultado que teve um enorme valor simbólico naquele momento histórico.

A situação agora é muito diferente, com o tênis feminino estabelecido há décadas e tendo alcançado igualdade de premiação nos principais torneios.

Por isso, o jogo foi visto mais como um espetáculo, e 17 mil espectadores compareceram para assisti-lo em Dubai. Entre os presentes estava o ex-atacante Ronaldo, o 'Fenômeno'.

Do ponto de vista desportivo, o duelo teve poucas emoções. Kyrgios dominou claramente e até protagonizou alguns momentos de diversão, como um saque por baixo, uma tática que ele próprio já havia utilizado no circuito masculino.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fbx/cyj/dr/ag/cb