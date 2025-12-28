Inundações no sul da Espanha deixam um morto, afirmam socorristas
O corpo sem vida de uma pessoa foi encontrado, neste domingo (28), no sul da Espanha, após chuvas torrenciais que causaram fortes inundações, anunciaram os serviços de resgate espanhóis.
"Encontrado o corpo sem vida de uma pessoa na zona na qual são procurados os desaparecidos em Alhaurín el Grande", em Málaga, informou a Agência de Emergências da Andaluzia no X, acrescentando que suas equipes estão trabalhando no local. Outra pessoa segue desaparecida na região e os socorristas buscam uma terceira pessoa em Granada.
