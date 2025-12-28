Sunderland tropeça ao empatar em casa com Leeds United

O Sunderland permaneceu na sétima posição do Campeonato Inglês ao empatar em casa com o Leeds United (16º) em 1 a 1 neste domingo (28), pela 18ª rodada.

Com 28 pontos, os 'Black Cats' ficam um atrás do Manchester United (6º) e com dois acima do Brentford (8º).

O time ainda pode ser ultrapassado pelo Crystal Palace (9º, 26 pts), que ainda neste domingo enfrenta o Tottenham (14º, 22 pts).

Sunderland entrou em campo enfraquecido principalmente pela ausência de seis jogadores que estão com suas seleções na Copa Africana de Nações (CAN).

A Costa do Marfim não convocou Simon Adingra para o torneio continental e o ponta de 23 anos marcou seu primeiro gol pelo clube ao abrir o placar para o Sunderland aos 28 minutos.

O Leeds reagiu e partiu determinado a empatar, o que quase conseguiu aos 39 minutos, quando um chute de Brenden Aaronson foi afastado em cima da linha por Trai Hume.

O gol que garantiu o empate em 1 a 1 no início do segundo tempo (47'), quando Dominic Calvert-Lewin finalizou com categoria uma bela jogada coletiva.

Calvert-Lewin marcou nos últimos seis jogos que disputou do campeonato, e o Leeds agora está invicto há cinco rodadas.

Com 20 pontos, o Leeds está em 16º, sete pontos acima do primeiro time na zona de rebaixamento, o West Ham (18º).

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Manchester United - Newcastle 1 - 0

- Sábado:

Nottingham - Manchester City 1 - 2

West Ham - Fulham 0 - 1

Liverpool - Wolverhampton 2 - 1

Arsenal - Brighton 2 - 1

Burnley - Everton 0 - 0

Brentford - Bournemouth 4 - 1

Chelsea - Aston Villa 1 - 2

- Domingo:

Sunderland - Leeds 1 - 1

(13h30) Crystal Palace - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 42 18 13 3 2 33 11 22

2. Manchester City 40 18 13 1 4 43 17 26

3. Aston Villa 39 18 12 3 3 29 19 10

4. Liverpool 32 18 10 2 6 30 26 4

5. Chelsea 29 18 8 5 5 30 19 11

6. Manchester United 29 18 8 5 5 32 28 4

7. Sunderland 28 18 7 7 4 20 18 2

8. Brentford 26 18 8 2 8 28 26 2

9. Crystal Palace 26 17 7 5 5 21 19 2

10. Fulham 26 18 8 2 8 25 26 -1

11. Everton 25 18 7 4 7 18 20 -2

12. Brighton 24 18 6 6 6 26 25 1

13. Newcastle 23 18 6 5 7 23 23 0

14. Tottenham 22 17 6 4 7 26 23 3

15. Bournemouth 22 18 5 7 6 27 33 -6

16. Leeds 20 18 5 5 8 25 32 -7

17. Nottingham 18 18 5 3 10 18 28 -10

18. West Ham 13 18 3 4 11 19 36 -17

19. Burnley 12 18 3 3 12 19 34 -15

20. Wolverhampton 2 18 0 2 16 10 39 -29

jta/cyj/dr/ag/cb