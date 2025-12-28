Assine
Sunderland tropeça ao empatar em casa com Leeds United

28/12/2025 14:30

O Sunderland permaneceu na sétima posição do Campeonato Inglês ao empatar em casa com o Leeds United (16º) em 1 a 1 neste domingo (28), pela 18ª rodada.

Com 28 pontos, os 'Black Cats' ficam um atrás do Manchester United (6º) e com dois acima do Brentford (8º).

O time ainda pode ser ultrapassado pelo Crystal Palace (9º, 26 pts), que ainda neste domingo enfrenta o Tottenham (14º, 22 pts).

Sunderland entrou em campo enfraquecido principalmente pela ausência de seis jogadores que estão com suas seleções na Copa Africana de Nações (CAN).

A Costa do Marfim não convocou Simon Adingra para o torneio continental e o ponta de 23 anos marcou seu primeiro gol pelo clube ao abrir o placar para o Sunderland aos 28 minutos.

O Leeds reagiu e partiu determinado a empatar, o que quase conseguiu aos 39 minutos, quando um chute de Brenden Aaronson foi afastado em cima da linha por Trai Hume.

O gol que garantiu o empate em 1 a 1 no início do segundo tempo (47'), quando Dominic Calvert-Lewin finalizou com categoria uma bela jogada coletiva.

Calvert-Lewin marcou nos últimos seis jogos que disputou do campeonato, e o Leeds agora está invicto há cinco rodadas.

Com 20 pontos, o Leeds está em 16º, sete pontos acima do primeiro time na zona de rebaixamento, o West Ham (18º).

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Manchester United - Newcastle       1 - 0

  

   - Sábado:

   Nottingham - Manchester City        1 - 2

   West Ham - Fulham                   0 - 1

   Liverpool - Wolverhampton           2 - 1

   Arsenal - Brighton                  2 - 1

   Burnley - Everton                   0 - 0

   Brentford - Bournemouth             4 - 1

   Chelsea - Aston Villa               1 - 2

  

   - Domingo:

   Sunderland - Leeds                  1 - 1

   (13h30) Crystal Palace - Tottenham         

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 42  18  13   3   2  33  11  22

    2. Manchester City         40  18  13   1   4  43  17  26

    3. Aston Villa             39  18  12   3   3  29  19  10

    4. Liverpool               32  18  10   2   6  30  26   4

    5. Chelsea                 29  18   8   5   5  30  19  11

    6. Manchester United       29  18   8   5   5  32  28   4

    7. Sunderland              28  18   7   7   4  20  18   2

    8. Brentford               26  18   8   2   8  28  26   2

    9. Crystal Palace          26  17   7   5   5  21  19   2

   10. Fulham                  26  18   8   2   8  25  26  -1

   11. Everton                 25  18   7   4   7  18  20  -2

   12. Brighton                24  18   6   6   6  26  25   1

   13. Newcastle               23  18   6   5   7  23  23   0

   14. Tottenham               22  17   6   4   7  26  23   3

   15. Bournemouth             22  18   5   7   6  27  33  -6

   16. Leeds                   20  18   5   5   8  25  32  -7

   17. Nottingham              18  18   5   3  10  18  28 -10

   18. West Ham                13  18   3   4  11  19  36 -17

   19. Burnley                 12  18   3   3  12  19  34 -15

   20. Wolverhampton            2  18   0   2  16  10  39 -29

