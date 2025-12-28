Assine
Início Internacional
Internacional

Homem mata nove pessoas a facadas, incluindo cinco crianças, no Suriname

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/12/2025 13:58

Um homem matou nove pessoas a facadas, incluindo cinco crianças, durante a madrugada em Paramaribo, capital do Suriname, informou a polícia, que anunciou a detenção do agressor neste domingo (28). 

"Um homem matou quatro adultos e cinco crianças com um objeto cortante em uma residência de Hadji Iding Soemitaweg (Paramaribo)", informou a polícia local em um comunicado, sem detalhar as circunstâncias do ataque.

"Uma sexta criança e um adulto ficaram gravemente feridos e foram levados de ambulância para a emergência do Hospital Acadêmico de Paramaribo, onde ambos foram internados para receber atendimento médico", acrescentou a nota.

Tópicos relacionados:

homicidio policia suriname

