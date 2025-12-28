Milan vence Verona e assume liderança provisória; Napoli mantém embalo após Supercopa
O Milan assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Hellas Verona (18º) por 3 a 0 neste domingo (28), pela 17ª rodada, enquanto o Napoli, campeão da Supercopa da Itália há seis dias, subiu para a segunda posição, um ponto atrás, ao bater a Cremonese (12ª) por 2 a 0 como visitante.
Na vitória milanista, o protagonista foi Christopher Nkunku, autor de dois gols, assim como Rasmus Hojlund, que decidiu para os napolitanos.
A Inter de Milão, que começou a rodada como líder, passou para a terceira posição, a dois pontos do rival 'rossonero', e espera voltar para a ponta da tabela ainda neste domingo, em visita à Atalanta (9ª) no último jogo do dia.
Em San Siro, o americano Christian Pulisic abriu o placar para o Milan nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1).
Nkunku, contratado em agosto junto ao Chelsea, ainda não havia marcado nos 14 jogos de Serie A que disputou até agora.
O francês marcou o segundo do Milan cobrando pênalti (48'), antes de matar o jogo aproveitando o rebote de um chute de Luka Modric na trave (53').
Dois gols que dão moral a Nkunku, já que seu desempenho abaixo das expectativas até então levou o clube a contratar o alemão Niklas Füllkrug, que estava no West Ham.
Füllkrug acompanhou das arquibancadas seus novos companheiros em ação, e sua transferência será efetivada a partir do dia 1º de janeiro.
"Vamos precisar de todos, porque temos um calendário muito cheio", declarou após a partida o técnico do Milan, Massimiliano Allegri.
O Napoli, campeão da Supercopa da Itália na segunda-feira passada, retornou à Serie A com mais uma vitória, desta vez por 2 a 0 fora de casa, contra o Cremonese.
Hojlund marcou no primeiro tempo, aos 13 e 45 minutos, dando à equipe uma vantagem confortável.
O atacante dinamarquês agora soma seis gols em 12 jogos no campeonato, dois a mais do que marcou pelo Manchester United em toda a temporada anterior da Premier League.
-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
- Sábado:
Parma - Fiorentina 1 - 0
Torino - Cagliari 1 - 2
Lecce - Como 0 - 3
Udinese - Lazio 1 - 1
Pisa - Juventus 0 - 2
- Domingo:
Milan - Hellas Verona 3 - 0
Cremonese - Napoli 0 - 2
(14h00) Bologna - Sassuolo
(16h45) Atalanta - Inter
- Segunda-feira:
(16h45) Roma - Genoa
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Milan 35 16 10 5 1 27 13 14
2. Napoli 34 16 11 1 4 24 13 11
3. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20
4. Juventus 32 17 9 5 3 23 15 8
5. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7
6. Como 27 16 7 6 3 22 12 10
7. Bologna 25 15 7 4 4 23 13 10
8. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6
9. Atalanta 22 16 5 7 4 20 18 2
10. Udinese 22 17 6 4 7 18 28 -10
11. Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20 1
12. Cremonese 21 17 5 6 6 18 20 -2
13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11
14. Cagliari 18 17 4 6 7 19 24 -5
15. Parma 17 16 4 5 7 11 18 -7
16. Lecce 16 16 4 4 8 11 22 -11
17. Genoa 14 16 3 5 8 16 24 -8
18. Hellas Verona 12 16 2 6 8 13 25 -12
19. Pisa 11 17 1 8 8 12 24 -12
20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11
