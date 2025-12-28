Assine
Milan vence Verona e assume liderança provisória; Napoli mantém embalo após Supercopa

28/12/2025 13:46

O Milan assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Hellas Verona (18º) por 3 a 0 neste domingo (28), pela 17ª rodada, enquanto o Napoli, campeão da Supercopa da Itália há seis dias, subiu para a segunda posição, um ponto atrás, ao bater a Cremonese (12ª) por 2 a 0 como visitante.

Na vitória milanista, o protagonista foi Christopher Nkunku, autor de dois gols, assim como Rasmus Hojlund, que decidiu para os napolitanos.

A Inter de Milão, que começou a rodada como líder, passou para a terceira posição, a dois pontos do rival 'rossonero', e espera voltar para a ponta da tabela ainda neste domingo, em visita à Atalanta (9ª) no último jogo do dia.

Em San Siro, o americano Christian Pulisic abriu o placar para o Milan nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1).

Nkunku, contratado em agosto junto ao Chelsea, ainda não havia marcado nos 14 jogos de Serie A que disputou até agora.

O francês marcou o segundo do Milan cobrando pênalti (48'), antes de matar o jogo aproveitando o rebote de um chute de Luka Modric na trave (53').

Dois gols que dão moral a Nkunku, já que seu desempenho abaixo das expectativas até então levou o clube a contratar o alemão Niklas Füllkrug, que estava no West Ham.

Füllkrug acompanhou das arquibancadas seus novos companheiros em ação, e sua transferência será efetivada a partir do dia 1º de janeiro.

"Vamos precisar de todos, porque temos um calendário muito cheio", declarou após a partida o técnico do Milan, Massimiliano Allegri.

O Napoli, campeão da Supercopa da Itália na segunda-feira passada, retornou à Serie A com mais uma vitória, desta vez por 2 a 0 fora de casa, contra o Cremonese.

Hojlund marcou no primeiro tempo, aos 13 e 45 minutos, dando à equipe uma vantagem confortável.

O atacante dinamarquês agora soma seis gols em 12 jogos no campeonato, dois a mais do que marcou pelo Manchester United em toda a temporada anterior da Premier League.

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Parma - Fiorentina                  1 - 0

   Torino - Cagliari                   1 - 2

   Lecce - Como                        0 - 3

   Udinese - Lazio                     1 - 1

   Pisa - Juventus                     0 - 2

  

   - Domingo:

   Milan - Hellas Verona               3 - 0

   Cremonese - Napoli                  0 - 2

   (14h00) Bologna - Sassuolo                 

   (16h45) Atalanta - Inter                   

  

   - Segunda-feira:

   (16h45) Roma - Genoa                       

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Milan                   35  16  10   5   1  27  13  14

    2. Napoli                  34  16  11   1   4  24  13  11

    3. Inter                   33  15  11   0   4  34  14  20

    4. Juventus                32  17   9   5   3  23  15   8

    5. Roma                    30  16  10   0   6  17  10   7

    6. Como                    27  16   7   6   3  22  12  10

    7. Bologna                 25  15   7   4   4  23  13  10

    8. Lazio                   24  17   6   6   5  18  12   6

    9. Atalanta                22  16   5   7   4  20  18   2

   10. Udinese                 22  17   6   4   7  18  28 -10

   11. Sassuolo                21  16   6   3   7  21  20   1

   12. Cremonese               21  17   5   6   6  18  20  -2

   13. Torino                  20  17   5   5   7  17  28 -11

   14. Cagliari                18  17   4   6   7  19  24  -5

   15. Parma                   17  16   4   5   7  11  18  -7

   16. Lecce                   16  16   4   4   8  11  22 -11

   17. Genoa                   14  16   3   5   8  16  24  -8

   18. Hellas Verona           12  16   2   6   8  13  25 -12

   19. Pisa                    11  17   1   8   8  12  24 -12

   20. Fiorentina               9  17   1   6  10  17  28 -11

