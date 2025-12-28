Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tempestade deixa três mortos na Suécia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/12/2025 09:25

compartilhe

SIGA

Três pessoas morreram na Suécia depois que uma tempestade atingiu os países nórdicos no sábado, com milhares de pessoas ainda sem acesso à energia elétrica neste domingo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A tempestade, batizada de Johannes na Suécia, afetou grande parte do norte do país e o oeste da Finlândia. 

Um homem de 60 anos que trabalhava na floresta foi atingido pela queda de uma árvore no sábado em Hofors, informou a polícia sueca neste domingo. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Outras duas mortes foram registradas no sábado.

Uma vítima fatal foi registrada perto da estação de esqui de Kungsberget, no centro da Suécia. "Devido à tempestade, uma árvore caiu sobre um homem", disse à AFP Mats Lann, da polícia de Gävleborg.

Mais ao norte, o fornecedor regional de eletricidade Hemab declarou que um de seus funcionários também havia falecido em um acidente "em campo".

Segundo a rede de televisão SVT, a morte também foi causada por uma árvore arrancada pela tempestade.

As fortes rajadas de vento derrubaram árvores, interromperam o trânsito e provocaram cortes de eletricidade na Suécia e na Finlândia.

Na Finlândia, mais de 85.000 residências continuavam sem energia elétrica neste domingo.

As operadoras do setor alertaram que os trabalhos de reparo podem levar vários dias. 

A agência de notícias sueca TT informou que pelo menos 40.000 residências no país continuavam sem eletricidade na manhã de domingo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ank/gv/hgs/pc

Tópicos relacionados:

clima finlandia meteorologia morte suecia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay