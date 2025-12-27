Assine
Internacional

Juventus vence Pisa e sobe para 3º no Campeonato Italiano

27/12/2025 20:03

A Juventus superou um jogo que foi complicado em alguns momentos e venceu o Pisa na reta final por 2 a 0 neste sábado (27), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, para subir para a terceira posição na tabela.

Com a vitória, a Juve soma 32 pontos, os mesmos do Milan (2º), e fica a um da líder Inter de Milão. O time de Turim ultrapassa provisoriamente o Napoli (4º), que tem dois jogos a menos e no domingo visita a Cremonese (12ª).

Jogando fora de casa, a 'Vecchia Signora' teve dificuldades contra a organização defensiva do Pisa, vice-lanterna.

O placar só saiu do zero no minuto 73, quando Pierre Kalulu desviou cruzamento de Weston McKennie pela direita. A bola ainda tocou no zagueiro Arturo Calabresi antes de entrar.

E nos acréscimos, Kenan Yildiz (90'+2) aproveitou assistência de Jonathan David fazer o segundo, que só foi validado após revisão no VAR.

Entre os demais jogos disputados neste sábado, destaque para a vitória do Como (6º) na casa do Lecce (16º) por 3 a 0, com gols de Nico Paz (20'), Jacobo Ramón (66') e Tasos Douvikas (75').

Por sua vez, a Lazio (8ª) deixou dois pontos escaparem ao ceder o empate na reta final para a Udinese (10ª) em 1 a 1.

Na parte de baixo da tabela, a lanterna Fiorentina, que no domingo passado conseguiu sua primeira vitória na temporada, não conseguiu embalar e perdeu para o Parma (15º) por 1 a 0, enquanto o Cagliari (14º) ganhou fôlego ao vencer o Torino (13º) fora de casa por 2 a 1.

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Parma - Fiorentina                  1 - 0

   Torino - Cagliari                   1 - 2

   Lecce - Como                        0 - 3

   Udinese - Lazio                     1 - 1

   Pisa - Juventus                     0 - 2

  

   - Domingo:

   (08h30) Milan - Hellas Verona              

   (11h00) Cremonese - Napoli                 

   (14h00) Bologna - Sassuolo                 

   (16h45) Atalanta - Inter                   

  

   - Segunda-feira:

   (16h45) Roma - Genoa                       

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   33  15  11   0   4  34  14  20

    2. Milan                   32  15   9   5   1  24  13  11

    3. Juventus                32  17   9   5   3  23  15   8

    4. Napoli                  31  15  10   1   4  22  13   9

    5. Roma                    30  16  10   0   6  17  10   7

    6. Como                    27  16   7   6   3  22  12  10

    7. Bologna                 25  15   7   4   4  23  13  10

    8. Lazio                   24  17   6   6   5  18  12   6

    9. Atalanta                22  16   5   7   4  20  18   2

   10. Udinese                 22  17   6   4   7  18  28 -10

   11. Sassuolo                21  16   6   3   7  21  20   1

   12. Cremonese               21  16   5   6   5  18  18   0

   13. Torino                  20  17   5   5   7  17  28 -11

   14. Cagliari                18  17   4   6   7  19  24  -5

   15. Parma                   17  16   4   5   7  11  18  -7

   16. Lecce                   16  16   4   4   8  11  22 -11

   17. Genoa                   14  16   3   5   8  16  24  -8

   18. Hellas Verona           12  15   2   6   7  13  22  -9

   19. Pisa                    11  17   1   8   8  12  24 -12

   20. Fiorentina               9  17   1   6  10  17  28 -11

