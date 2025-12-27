Juventus vence Pisa e sobe para 3º no Campeonato Italiano

A Juventus superou um jogo que foi complicado em alguns momentos e venceu o Pisa na reta final por 2 a 0 neste sábado (27), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, para subir para a terceira posição na tabela.

Com a vitória, a Juve soma 32 pontos, os mesmos do Milan (2º), e fica a um da líder Inter de Milão. O time de Turim ultrapassa provisoriamente o Napoli (4º), que tem dois jogos a menos e no domingo visita a Cremonese (12ª).

Jogando fora de casa, a 'Vecchia Signora' teve dificuldades contra a organização defensiva do Pisa, vice-lanterna.

O placar só saiu do zero no minuto 73, quando Pierre Kalulu desviou cruzamento de Weston McKennie pela direita. A bola ainda tocou no zagueiro Arturo Calabresi antes de entrar.

E nos acréscimos, Kenan Yildiz (90'+2) aproveitou assistência de Jonathan David fazer o segundo, que só foi validado após revisão no VAR.

Entre os demais jogos disputados neste sábado, destaque para a vitória do Como (6º) na casa do Lecce (16º) por 3 a 0, com gols de Nico Paz (20'), Jacobo Ramón (66') e Tasos Douvikas (75').

Por sua vez, a Lazio (8ª) deixou dois pontos escaparem ao ceder o empate na reta final para a Udinese (10ª) em 1 a 1.

Na parte de baixo da tabela, a lanterna Fiorentina, que no domingo passado conseguiu sua primeira vitória na temporada, não conseguiu embalar e perdeu para o Parma (15º) por 1 a 0, enquanto o Cagliari (14º) ganhou fôlego ao vencer o Torino (13º) fora de casa por 2 a 1.

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Parma - Fiorentina 1 - 0

Torino - Cagliari 1 - 2

Lecce - Como 0 - 3

Udinese - Lazio 1 - 1

Pisa - Juventus 0 - 2

- Domingo:

(08h30) Milan - Hellas Verona

(11h00) Cremonese - Napoli

(14h00) Bologna - Sassuolo

(16h45) Atalanta - Inter

- Segunda-feira:

(16h45) Roma - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20

2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11

3. Juventus 32 17 9 5 3 23 15 8

4. Napoli 31 15 10 1 4 22 13 9

5. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7

6. Como 27 16 7 6 3 22 12 10

7. Bologna 25 15 7 4 4 23 13 10

8. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6

9. Atalanta 22 16 5 7 4 20 18 2

10. Udinese 22 17 6 4 7 18 28 -10

11. Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20 1

12. Cremonese 21 16 5 6 5 18 18 0

13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11

14. Cagliari 18 17 4 6 7 19 24 -5

15. Parma 17 16 4 5 7 11 18 -7

16. Lecce 16 16 4 4 8 11 22 -11

17. Genoa 14 16 3 5 8 16 24 -8

18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9

19. Pisa 11 17 1 8 8 12 24 -12

20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11

