Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

UE pede respeito à soberania da Somália, após Israel reconhecer Somalilândia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/12/2025 16:13

compartilhe

SIGA

A União Europeia pediu, neste sábado (27), respeito à soberania da Somália depois que Israel reconheceu formalmente a região da Somalilândia como Estado independente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O porta-voz das Relações Exteriores da UE, Anouar El Anouni, afirmou, em um comunicado, que o bloco "reafirma a importância de respeitar a unidade, a soberania e a integridade territorial da República Federal da Somália, em conformidade com sua Constituição, os Estatutos da União Africana e das Nações Unidas".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

raz/jh/an/hgs/mvv/ic

Tópicos relacionados:

diplomacia israel somalia somalilandia ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay