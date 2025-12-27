UE pede respeito à soberania da Somália, após Israel reconhecer Somalilândia
A União Europeia pediu, neste sábado (27), respeito à soberania da Somália depois que Israel reconheceu formalmente a região da Somalilândia como Estado independente.
O porta-voz das Relações Exteriores da UE, Anouar El Anouni, afirmou, em um comunicado, que o bloco "reafirma a importância de respeitar a unidade, a soberania e a integridade territorial da República Federal da Somália, em conformidade com sua Constituição, os Estatutos da União Africana e das Nações Unidas".
