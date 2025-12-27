Estatal Codelco e SQM criam maior empresa do Chile para explorar lítio

A estatal chilena Codelco, a principal produtora mundial de cobre, e a mineradora privada SQM anunciaram, neste sábado (27), a criação de uma empresa gigantesca para a exploração de lítio no Chile, país com a maior reserva deste metal crucial para a transição energética.

O Chile é o segundo produtor mundial de lítio, metal leve usado em baterias de carros elétricos, com o qual busca-se deixar para trás os combustíveis fósseis.

A associação público-privada se chamará "Nova Andino Litio SpA" e "desenvolverá as atividades de exploração, extração, produção e comercialização do lítio no Salar do Atacama até 2060", anunciou a Codelco em um comunicado depois que as entidades reguladoras autorizaram a aliança.

