Mané garante ponto para Senegal em empate (1-1) com RD Congo na Copa Africana

Sadio Mané evitou a derrota de Senegal ao marcar o gol de empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo neste sábado (27), pela segunda rodada do Grupo D da Copa Africana de Nações (CAN).

Os senegaleses dominaram a partida em Tânger, no Marrocos, contra um adversário muito fechado defensivamente, mas foi a RD Congo quem abriu o placar com Cédric Bakambu no segundo tempo (61').

A reação não demorou graças a Mané (69'), que empatou ao finalizar uma jogada construída pelo atacante Ibrahim Mbaye, jogador do Paris Saint-Germain.

Com o resultado, Senegal e RD Congo, que venceram seus jogos da primeira rodada, têm agora quatro pontos.

Ambos são seguidos no grupo pelo Benin (3 pontos), que mais cedo venceu por 1 a 0 Botsuana, lanterna que ainda não pontuou.

Na terceira e última rodada, Senegal, um dos grandes favoritos ao título, não poderá tropeçar contra o Benin se quiser se classificar como líder da chave e evitar um adversário mais complicado nas oitavas de final.

