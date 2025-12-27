Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cherki comanda vitória do City sobre o Forest no Inglês

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/12/2025 12:35

compartilhe

SIGA

Com um gol e uma assistência, Rayan Cherki comandou a vitória fora de casa do Manchester City sobre o Nottingham Forest por 2 a 1 neste sábado (27), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com o resultado, o City assume provisoriamente a liderança com 40 pontos, à espera da resposta do Arsenal (2º, 39 pts), que recebe o Brighton na rodada.

Mas a visita a Nottingham não foi tranquila para o time de Pep Guardiola: com empate sem gols no intervalo, o holandês Tijjani Reijnders abriu o placar para os 'Citizens' no início do segundo tempo (48'), no primeiro chute a gol da equipe, aproveitando grande passe de Cherki.

Mas o Forest respondeu pouco depois, quando Omari Hutchinson finalizou à queima-roupa depois de uma assistência perfeita do atacante brasileiro Igor Jesus (54').

Na reta final, e quando parecia que o City deixaria escapar dois pontos importantes para se manter na briga pela liderança com o Arsenal, Cherki aproveitou sobra de bola após cobrança de escanteio para marcar o gol da vitória (83'), que teve que ser validado após revisão no VAR.

Esta foi a segunda derrota consecutiva do Nottingham Forest, que se mantém na 17ª posição com 18 pontos, cinco à frente do West Ham (18º), primeiro time da zona de rebaixamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-dam/mab/cb

Tópicos relacionados:

eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay