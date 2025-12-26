Jornalista morre após ataque de pistoleiros no Peru, o quarto em 2025

Um jornalista peruano que foi baleado recentemente por assassinos de aluguel morreu nesta sexta-feira (26) em um hospital de Lima, informou o associação de imprensa, o que eleva para quatro o número de repórteres assassinados pelo crime organizado este ano no país.

Mitzar Castillejos, de 34 anos, foi atacado a tiros em 12 de dezembro quando saía de sua casa na localidade de Aguaytía, região de Ucayali, a caminho da emissora de rádio Latín Plus. Lá ele dirigia um noticiário e era conhecido por denunciar casos suspeitos de corrupção de autoridades locais.

A Associação Nacional de Jornalistas (ANP, na sigla em espanhol) anunciou sua morte nesta sexta em comunicado e exigiu "punição exemplar aos responsáveis pelo assassinato".

Castillejos foi gravemente ferido no tórax e abdômen, e tinha sido transferido para um hospital de Lima há uma semana para que os médicos tentassem salvar sua vida.

"Foi um ano nefasto para o exercício da liberdade de imprensa no Peru", ressaltou a ANP.

Este é o segundo jornalista assassinado em dezembro e o quarto este ano.

No início deste mês, Fernando Núñez, repórter do meio digital Kamila TV, foi alvejado quando retornava de uma cobertura jornalística na região de La Libertad, no norte do país.

Nos meses anteriores, os jornalistas Gastón Medina, de Ica (sul), e Raúl Celis, de Iquitos (nordeste), também foram mortos a tiros, em um contexto de expansão de grupos criminosos no país sul-americano.

