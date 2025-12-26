Fortes explosões sacodem capital da Ucrânia (jornalista da AFP)
Potentes explosões foram ouvidas em Kiev, a capital da Ucrânia, na madrugada deste sábado (27, data local), constatou uma jornalista da AFP, e as autoridades advertiram que a cidade estava sob ameaça de um ataque com mísseis.
"Explosões na capital. As forças de defesa aérea estão em operação. Permaneçam em locais seguros!", informou no Telegram o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.
A Força Aérea da Ucrânia também anunciou um alerta aéreo para todo o país na primeira hora deste sábado.
