São Paulo bate recorde de calor de 2025 pelo segundo dia consecutivo

São Paulo, a cidade mais populosa da América Latina, quebrou nesta sexta-feira (26) pelo segundo dia consecutivo o recorde de calor de 2025, ao atingir temperatura máxima de 36,2°C em meio a uma onda de calor, informou o governo local.

"Ah, o calor está de assar um vivo! Está quente demais, está muito quente em São Paulo", disse à AFP Ioni Xavier, trabalhadora de 54 anos, em um pequeno comércio de alimentos no centro da cidade.

O verão começou com uma onda de calor para os 12 milhões de habitantes de São Paulo.

Os termômetros chegaram a 35,9°C na quinta-feira, feriado de Natal, um recorde anual que foi superado nesta sexta-feira às 15h, informou o governo do estado de São Paulo, citando dados da Inmet.

A temperatura de 36,2°C registrada nesta sexta-feira é a mais alta para um mês de dezembro desde 1961 na capital paulista, "evidenciando a intensidade do atual episódio de calor extremo", alertou o governo estadual em comunicado.

"Olha como estou: ventilador, purificador de ar porque não dá, não aguento. Mesmo assim ainda está quente", acrescentou Xavier.

O Inmet emitiu na terça-feira um alerta vermelho por uma onda de calor para toda a região Sudeste. As temperaturas elevadas representam um "risco para a saúde" na região, segundo o órgão.

São Paulo sofre de forma particular os efeitos da mudança climática, que provoca ondas de calor e secas interrompidas por temporais intensos, com inundações e cortes de energia.

Os efeitos do calor se somam ao racionamento de água, após um ano com os menores índices de chuva da última década.

Segundo estudos científicos, o aquecimento global e a hiperurbanização provocam o aumento da temperatura em São Paulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jss-erc/mvl/lm/ic