Manchester United vence Newcastle (1-0) e sobe para 5º na Premier League

O Manchester United venceu o Newcastle por 1 a 0 em Old Trafford nesta sexta-feira (26) na abertura da 18ª rodada da Premier League graças ao primeiro gol de Patrick Dorgu e a equipe comandada pelo técnico Ruben Amorim subiu para a quinta posição do campeonato.

Com o desfalque do capitão Bruno Fernandes, lesionado, e sem poder contar com Bryan Mbeumo e Amad Diallo, que estão disputando a Copa Africana de Nações, a mudança tática de Amorim, escalando Dorgu, se mostrou decisiva.

O jogador dinamarquês aproveitou um cruzamento na área e finalizou de pé esquerdo para marcar o único gol da partida e aprofundar a má fase do Newcastle fora de casa, apesar do domínio da equipe de Eddie Howe no segundo tempo.

A primeira vitória do United em Old Trafford em dois meses a deixa empatada em pontos com o Chelsea, quarto colocado, enquanto o Newcastle permanece na décima primeira posição.

Após várias atuações promissoras mas sem o resultado esperado, o United finalmente conseguiu segurar o placar, embora tenha sofrido pressão por longos períodos e chegado a apenas seu segundo jogo sem sofrer gols na temporada.

Na ausência de Bruno Fernandes, Amorim abandonou seu habitual esquema 3-4-3 e optou por uma defesa com quatro jogadores, com Dorgu atuando em uma posição mais ofensiva na direita de um meio de campo com três jogadores, apoiando o atacante Benjamin Sesko.

Dorgu correspondeu marcando seu primeiro gol desde que chegou do Lecce, há quase um ano. Um cruzamento de Diogo Dalot foi desviado de cabeça, e o jogador de 21 anos finalizou de primeira, superando o goleiro Aaron Ramsdale aos 24 minutos.

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, também fez uma mudança tática logo no início da partida para neutralizar o início intenso do United, mas o mau desempenho de sua equipe fora de casa ficou novamente evidenciado. Os 'Magpies' venceram apenas dois dos últimos 12 jogos como visitantes em todas as competições.

O Newcastle pressionou a equipe da casa durante grande parte do segundo tempo, mas não conseguiu marcar. Amorim voltou a ajustar seu esquema tático e surpreendeu a todos ao substituir Casemiro.

Apesar da pressão dos adversários, o United teve duas chances claras de garantir a vitória: Sesko acertou o travessão com um disparo e Dalot chutou por cima do gol após uma cobrança de falta de Lisandro Martínez.

Lewis Hall também acertou o travessão na melhor oportunidade do Newcastle, enquanto Anthony Gordon e Lewis Miley desperdiçaram suas chances.

Com esse resultado, o Newcastle se juntou ao Sunderland como as únicas equipes que não conseguiram marcar contra o United nesta temporada, um novo revés para suas aspirações de retornar à Liga dos Campeões.

--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Manchester United - Newcastle 1 - 0

- Sábado:

(09h30) Nottingham - Manchester City

(12h00) West Ham - Fulham

Liverpool - Wolverhampton

Arsenal - Brighton

Burnley - Everton

Brentford - AFC Bournemouth

(14h30) Chelsea - Aston Villa

- Domingo:

(11h00) Sunderland - Leeds

(13h30) Crystal Palace - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 39 17 12 3 2 31 10 21

2. Manchester City 37 17 12 1 4 41 16 25

3. Aston Villa 36 17 11 3 3 27 18 9

4. Chelsea 29 17 8 5 4 29 17 12

5. Manchester United 29 18 8 5 5 32 28 4

6. Liverpool 29 17 9 2 6 28 25 3

7. Sunderland 27 17 7 6 4 19 17 2

8. Crystal Palace 26 17 7 5 5 21 19 2

9. Brighton 24 17 6 6 5 25 23 2

10. Everton 24 17 7 3 7 18 20 -2

11. Newcastle 23 18 6 5 7 23 23 0

12. Brentford 23 17 7 2 8 24 25 -1

13. Fulham 23 17 7 2 8 24 26 -2

14. Tottenham 22 17 6 4 7 26 23 3

15. AFC Bournemouth 22 17 5 7 5 26 29 -3

16. Leeds 19 17 5 4 8 24 31 -7

17. Nottingham 18 17 5 3 9 17 26 -9

18. West Ham 13 17 3 4 10 19 35 -16

19. Burnley 11 17 3 2 12 19 34 -15

20. Wolverhampton 2 17 0 2 15 9 37 -28

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/kca/mw/cl/lb/aam