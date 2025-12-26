Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Wall Street fecha sem força após o Natal

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/12/2025 20:09

compartilhe

SIGA

A Bolsa de Nova York fechou sem variações significativas nesta sexta-feira (26), ao fim de uma semana curta pelo feriado de Natal e marcada pela ausência de muitos investidores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os principais índices da praça americana encerraram sem fôlego: o Dow Jones caiu 0,04%, o Nasdaq recuou 0,09% e o ampliado S&P 500 perdeu 0,03%.

"Tivemos uma boa semana. Com a chegada do fim de semana e o baixo volume de negociações previsto para a próxima semana, é possível que alguns investidores tenham buscado realizar lucros", vendendo determinadas posições, comentou à AFP Sam Stovall, analista da CFRA.

Ao longo da semana, os índices de referência de Wall Street avançaram mais de 1%, impulsionados sobretudo pela percepção de que a economia dos Estados Unidos está em boa forma, após um crescimento de 4,3% no terceiro trimestre, acima das expectativas.

O Dow Jones e o S&P 500 fecharam na quarta-feira em níveis recorde.

Nesta sexta-feira, o mercado ficou quase deserto, com muitos investidores aproveitando o recesso de fim de ano. As bolsas europeias permaneceram fechadas e apenas algumas na Ásia abriram.

Analistas esperam que essa tendência continue na próxima semana.

Ainda assim, "terminaremos o ano em alta", antecipou Stovall.

As últimas cinco sessões do ano são conhecidas como "rali do Papai Noel", porque costumam trazer bons resultados aos investidores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tmc/lb/cjc/mel/lm/rpr

Tópicos relacionados:

bolsa eua mercado novayork nyse

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay