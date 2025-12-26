Zelensky 'não tem nada até que eu aprove', alerta Trump

O presidente americano Donald Trump advertiu, nesta sexta-feira (26), antes de receber seu par ucraniano nos Estados Unidos, que nada está garantido nas negociações sobre o conflito com a Rússia até que dê o seu aval.

Uma reunião entre Trump e Volodimir Zelensky está prevista para o domingo, na Flórida.

"Ele [Zelensky] não tem nada até que eu aprove", disse Trump ao portal americano Politico.

"Vamos ver com o que ele chega", afirmou, acrescentando: "Acho que vai correr bem com ele. Acho que vai correr bem com [o presidente russo Vladimir] Putin."

Trump, que está intensificando seus esforços de mediação, indicou que espera falar com o líder russo "em breve".

Espera-se que Zelensky viaje no domingo até a residência de Trump em Mar-a-Lago, onde o presidente americano passa o Natal e o Ano Novo.

O ucraniano buscará discutir a questão territorial, o ponto mais complicado das negociações para pôr fim ao conflito com a Rússia.

A reunião ocorrerá dias depois de Zelensky revelar os detalhes da versão mais recente do plano de paz dos Estados Unidos, revisado após as conversas com a Ucrânia.

Esse novo documento de 20 pontos propõe o congelamento da linha de frente sem oferecer uma solução imediata para as questões territoriais e abandona duas exigências centrais de Moscou: a retirada das tropas ucranianas da região de Donbass e um compromisso juridicamente vinculante da Ucrânia de não entrar na Otan.

A Rússia acusou Kiev de querer "torpedear" as negociações.

