Petróleo recua com mercado de olho na reunião Trump-Zelensky

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira (26), frente à expectativa de que a próxima reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodimir Zekensky, baixe o prêmio de risco geopolítico adotado pelo mercado.

Espera-se que Trump e Zelensky se reúnam no próximo domingo na Flórida para discutir o tema espinhoso dos territórios, como parte das negociações para pôr fim à guerra com a Rússia.

Depois do feriado de Natal, o preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em fevereiro caiu 2,57% para 60,64 dólares.

O barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês recuou 2,76% para 56,74 dólares.

A reunião entre Trump e Zelensky ocorrerá dias depois de o presidente ucraniano revelar os detalhes do novo plano dos Estados Unidos para encerrar o conflito. Moscou criticou esta versão da proposta e acusou Kiev de "torpedear" as negociações.

Eric Teal, chefe de investimentos da Comerica, explicou no começo da semana que "as perspectivas de paz entre a Ucrânia e a Rússia", juntamente com "as inquietações com uma oferta excessiva" têm "exercido uma pressão para baixo sobre os preços do petróleo".

Segundo analistas, um acordo com a Ucrânia permitiria à Rússia exportar mais petróleo, graças à cessação dos ataques ucranianos à sua infraestrutura e à provável suspensão das sanções americanas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tmc/els/lb/mel/mvv/ic