Companhias aéreas cancelam mais de mil voos nos EUA por tempestade de inverno

As companhias aéreas cancelaram mais de mil voos nos Estados Unidos nesta sexta-feira (26), durante a alta temporada de viagens de Natal, devido a alertas de uma forte tempestade de inverno e da previsão de intensas nevascas em partes do Meio-Oeste e do Nordeste do país.

Nova York, a maior cidade do país, se preparava para receber até 25 centímetros de neve durante a noite, com temperaturas abaixo de zero e um frio que pode se prolongar ao longo do fim de semana.

Ao todo, 1.364 voos haviam sido cancelados e 4.267 estavam atrasados até as 15h30 no horário de Brasília desta sexta-feira, segundo o site FlightAware, que informou que os aeroportos de Nova York e Chicago estavam entre os mais afetados.

De acordo com o FlightAware, os aeroportos da região de Nova York registraram 785 cancelamentos de voos.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) previu nevascas na região superior dos Grandes Lagos ao longo do dia, com o centro da tempestade se deslocando para o Nordeste.

"As condições das estradas serão perigosas para quem estiver voltando das férias", alertou o órgão.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou um alerta de tempestade de inverno e informou que equipes municipais foram mobilizadas para limpar as vias.

"Todos os nova-iorquinos devem se preparar: evitem dirigir, se possível, e reservem mais tempo para o transporte público", disse Adams.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aha/bgs/db/mvl-mel/lm/mvv