Colômbia proíbe carruagens com cavalos em Cartagena

As tradicionais carruagens com cavalos serão proibidas a partir de 29 de dezembro em Cartagena, joia turística da Colômbia, informou o prefeito da cidade nesta sexta-feira (26).

Conhecida por seu centro histórico murado e sua arquitetura colonial, a cidade caribenha teve por décadas como um de seus símbolos as carruagens puxadas por cavalos que levam turistas para passear por suas ruas de paralelepípedos. Mas ativistas pelos direitos dos animais têm denunciado que essas jornadas provocam lesões, estresse e colapsos por exaustão nos animais.

“Em nenhuma circunstância permitiremos qualquer forma de maus-tratos aos animais”, disse o prefeito Dumek Turbay no X.

O governante proibiu por decreto e “sob qualquer conceito ou finalidade, a circulação de carruagens de tração animal no Centro Histórico” desta cidade de quase um milhão de habitantes.

Turbay também anunciou que circulará em Cartagena um “primeiro lote de carruagens elétricas”, regulamentado pela prefeitura e com um limite máximo de 62 veículos.

“NÃO haverá espaço para carruagens elétricas ‘piratas’”, acrescentou.

A associação dos trabalhadores das carruagens tradicionais manifestou sua inconformidade e questiona não ter sido levada em conta para a implementação da nova medida.

No passado, o Congresso debateu sem sucesso projetos de lei para proibir os veículos de tração animal, por considerá-los maus-tratos. Em maio de 2024, os legisladores proibiram as touradas a partir de 2027.

