Com gol de Salah, Egito vence África do Sul (1-0) e se garante nas oitavas da Copa Africana

Apesar de jogar todo o segundo tempo com um jogador a menos, o Egito conseguiu derrotar a África do Sul por 1 a 0 nesta sexta-feira (26), pelo Grupo B da Copa Africana de Nações, graças a mais um gol do astro Mohamed Salah, garantindo a classificação dos 'Faraós' para as oitavas de final do torneio.

Um pênalti convertido pelo atacante do Liverpool no fim da primeira etapa (45') parecia encaminhar o Egito para sua segunda vitória, após o triunfo por 2 a 1 sobre o Zimbábue na estreia, partida em que Salah também marcou um gol, nos acréscimos.

No entanto, pouco depois do gol, Mohamed Hany foi expulso nos descontos do primeiro tempo (45'+2) ao receber o segundo cartão amarelo (o primeiro havia sido aos 30 minutos). Isso forçou sua equipe a defender a vantagem com unhas e dentes durante todo o restante do confronto.

Os minutos finais foram particularmente tensos, com os sul-africanos pressionando em busca do empate e pedindo um pênalti por toque de mão nos instantes finais. Após a revisão do VAR, o árbitro considerou que Yasser Ibrahim havia usado o braço de apoio.

Com 6 pontos, o Egito tem a classificação garantida para as oitavas de final, ao assegurar uma das duas primeiras posições do Grupo B.

A África do Sul, em segundo lugar com 3 pontos, está bem posicionada para obter a segunda vaga de classificação automática.

Zimbábue e Angola, que horas antes empataram em 1 a 1, são terceiro e último do grupo, respectivamente.

